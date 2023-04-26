У Китаї готуються побудувати перший гіперлуп: відстань у 150 км поїзд долатиме за 15 хвилин
В Китаї завершився конкурс на будівництво першої лінії гіперлупа. Маршрут в 150 кілометрів новий поїзд, який планують запустити 2035-го року, долатиме менш ніж за 15 хвилин.
Про це повідомляє китайське видання South China Morning Post.
Проєкт першого гіперлупа в Китаї
На конкурсі проєктів для побудови першої лінії гіперлупа на території Китайської Народної Республіки переміг проєкт будівництва цієї швидкісної залізниці між містами Шанхай і Ханчжоу.
Протяжність траси цього швидкісного виду транспорту складе 150 км.
Деталі проєкту
За попередніми даними, швидкість руху поїзду гіперлупу становитиме до 1000 км/год.
Тож орієнтовно повну дистанцію маршруту, зважаючи навіть на розгін та гальмування, новий поїзд долатиме менш ніж за 15 хвилин.
Зараз цю ж відстань нинішні китайські поїзди долають за одну годину.
Запустити гіперлуп між Шанхаєм і Ханчжоу планують 2035-го року.
Нагадаємо, що китайські смартфони зараз захопили ринок підсанкційної Росії. На російському ринку у першому кварталі 2023 року частка продажів смартфонів китайського виробництва зросла на 20% порівняно з минулим роком.
Тож зараз 70% смартфонів, які продаються в Росії, є китайського виробництва.