У Китаї готуються побудувати перший гіперлуп: відстань у 150 км поїзд долатиме за 15 хвилин

Тестування китайського гіперлупа. Фото: China Aerospace Science and Industry Corporation

В Китаї завершився конкурс на будівництво першої лінії гіперлупа. Маршрут в 150 кілометрів новий поїзд, який планують запустити 2035-го року, долатиме менш ніж за 15 хвилин.

Про це повідомляє китайське видання South China Morning Post.

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На конкурсі проєктів для побудови першої лінії гіперлупа на території Китайської Народної Республіки переміг проєкт будівництва цієї швидкісної залізниці між містами Шанхай і Ханчжоу.

Протяжність траси цього швидкісного виду транспорту складе 150 км.

Деталі проєкту

За попередніми даними, швидкість руху поїзду гіперлупу становитиме до 1000 км/год.

Тож орієнтовно повну дистанцію маршруту, зважаючи навіть на розгін та гальмування, новий поїзд долатиме менш ніж за 15 хвилин.

Зараз цю ж відстань нинішні китайські поїзди долають за одну годину.

Запустити гіперлуп між Шанхаєм і Ханчжоу планують 2035-го року.

Нагадаємо, що китайські смартфони зараз захопили ринок підсанкційної Росії. На російському ринку у першому кварталі 2023 року частка продажів смартфонів китайського виробництва зросла на 20% порівняно з минулим роком.

Тож зараз 70% смартфонів, які продаються в Росії, є китайського виробництва.