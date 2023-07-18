У кіберполіції назвали найпоширеніші види шахрайства під час війни: як вберегтися

Затриманий шахрай. Ілюстративне фото: pexels.com

Від початку повномасштабного вторгнення шахрайські схеми стали набули ще цинічнішого забарвлення. Так, зловмисники намагаються виманити гроші у однієї з найвразливіших під час війни категорій населення — внутрішньопереміщених осіб.

Про це розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Кіберполіція Євгеній Дороганов, в етері 5 каналу.

Читайте також:

До яких хитрощів вдаються шахраї

З початку повномасштабного вторгнення шахрайство дещо змінилося воно отримало нові риси, які відповідають сьогоденню. Як відзначив Євгеній Дороганов, шахраї націлилися на вразливі категорії осіб, особливо на переселенців.

"Маю на увазі це шахрайство під виглядом фіктивних перевезень та евакуації громадян з гарячих точок", — пояснив він.

Водночас сезонне підвищення шахрайської активності поліцейські також помічають.

"Якщо говорити про літо і про літній сезон, то нікуди не ділося шахрайство з фіктивною здачею в аренду житла. В тому числі громадянам, які приїжджають на відпочинок і до Одеси, і до прибережних районів, і до Карпат", — розповів Дороганов.

При цьому у кіберполіції зазначають, що до фіктивних магазинів сезонність аж ніяк не причетна. Адже доставка товарів, а точніше "повітря" замість них, працює цілий рік.

Ознаки, що перед Вами шахраї

Євгеній Дороганов радить прислхатися до рекомендацій платформ з продажу товарів і не погоджуватись на переписки з продавцями в інших застосунках.

"Багато з майданчиків дуже часто наголошують про те, що якщо продавець або людина, яка здає житло в оренду або інша особа. яка розміщує оголошення пропонує Вам перейти для спілкування в месенджер або надсилає будь-які посилання за яким просить Вас перейти, то скоріш за все це шахрай", — переконаний Євгеній.

До того ж поліцейський закликає бути обережними з надсиланням передплати.

"Якщо людина просить Вас скинути якусь передплату, зазвичай це 100% передплата, то це знову ж таки скоріш за все шахрай", — сказав він.

Також кіберполіція радить звертати увагу на те, які саме коментарі розміщені на сторінці. Зазвичай вони однотипні, малозмістовні.

"Перш за все треба зрозуміти, що підписники і коментарі за допомогою певних ботів або спеціального програмного забезпечення вони можуть накручуватись", — закликав Дороганов.

Нагадаємо, поліція викрила шахраїв, які обікрали картки 10 тис. українців.