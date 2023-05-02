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У ювілейному ролику Mortal Kombat фанати помітили натяк на нову, 12-ту версію гри

2 травня 2023 09:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ювілейному ролику Mortal Kombat фанати помітили натяк на нову, 12-ту версію гри
Легендарна відеогра Mortal Kombat. Фото: Stream
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Фанати відомої відеогри Mortal Kombat помітили у ювіленому відео перший тизер нової версії файтингу. Mortal Kombat цього року святкує 30-річчя з дня появи першої версії гри.

Про це повідомляє видання Gagadget.

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Ювілей легендарного файтингу

До 30-річчя появи відеогри у форматі файтингу Mortal Kombat розробники зі студії NetherRealm опублікували ювілейне відео.

У відеоролику вони подякували шанувальникам гри за багаторічну підтримку.

Фанати помітили натяк

Разом з тим, у фіналі ювілейного відео фанати помітили кадри, які розцінили як перший тизер нової версії гри, Mortal Kombat 12.

Поява 12-ої версії не є таємницею, ще у лютому Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що вона має з’явитися на ринку 2023 року.

Нагадаємо, що 2021 року у прокат вийшов фільм "Мортал комбат", заснований саме на однойменній відеогрі.

Відомий портал IMDb склав рейтинг найпопулярніших серіалів і фільмів того року, включивши до топ-десятки фільмів і "Мортал Комбат".

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