У ювілейному ролику Mortal Kombat фанати помітили натяк на нову, 12-ту версію гри

Легендарна відеогра Mortal Kombat. Фото: Stream

Фанати відомої відеогри Mortal Kombat помітили у ювіленому відео перший тизер нової версії файтингу. Mortal Kombat цього року святкує 30-річчя з дня появи першої версії гри.

Про це повідомляє видання Gagadget.

Читайте також:

Ювілей легендарного файтингу

До 30-річчя появи відеогри у форматі файтингу Mortal Kombat розробники зі студії NetherRealm опублікували ювілейне відео.

У відеоролику вони подякували шанувальникам гри за багаторічну підтримку.

Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We're just getting started... pic.twitter.com/i8LzbGfISf — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023

Фанати помітили натяк

Разом з тим, у фіналі ювілейного відео фанати помітили кадри, які розцінили як перший тизер нової версії гри, Mortal Kombat 12.

Поява 12-ої версії не є таємницею, ще у лютому Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що вона має з’явитися на ринку 2023 року.

Нагадаємо, що 2021 року у прокат вийшов фільм "Мортал комбат", заснований саме на однойменній відеогрі.

Відомий портал IMDb склав рейтинг найпопулярніших серіалів і фільмів того року, включивши до топ-десятки фільмів і "Мортал Комбат".