У ювілейному ролику Mortal Kombat фанати помітили натяк на нову, 12-ту версію гри
Фанати відомої відеогри Mortal Kombat помітили у ювіленому відео перший тизер нової версії файтингу. Mortal Kombat цього року святкує 30-річчя з дня появи першої версії гри.
Про це повідомляє видання Gagadget.
Ювілей легендарного файтингу
До 30-річчя появи відеогри у форматі файтингу Mortal Kombat розробники зі студії NetherRealm опублікували ювілейне відео.
У відеоролику вони подякували шанувальникам гри за багаторічну підтримку.
Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We're just getting started... pic.twitter.com/i8LzbGfISf— Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023
Фанати помітили натяк
Разом з тим, у фіналі ювілейного відео фанати помітили кадри, які розцінили як перший тизер нової версії гри, Mortal Kombat 12.
Поява 12-ої версії не є таємницею, ще у лютому Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що вона має з’явитися на ринку 2023 року.
Нагадаємо, що 2021 року у прокат вийшов фільм "Мортал комбат", заснований саме на однойменній відеогрі.
Відомий портал IMDb склав рейтинг найпопулярніших серіалів і фільмів того року, включивши до топ-десятки фільмів і "Мортал Комбат".