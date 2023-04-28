У додатку "Дія" може з'явитися штучний інтелект, — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

У додатку "Дія" незабаром може з'явитися штучний інтелект. В Мінцифрі розповіли, що вже працюють над віртуальним помічником "Надія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на конференції "Надлюди".

Читайте також:

Штучний інтелект у "Дії"

"Це, звичайно, спойлер, це лише R&D. Я не можу зараз говорити, що це на 100% відбудеться, не можу говорити про дедлайни. Але, по-перше, ми працюємо над віртуальним помічником "Надія", який, можливо чи ні, зʼявиться в "Дії". Це робоча назва", — розповів Федоров.

За його словами, йдеться про віртуального помічника нового покоління.

"Ми спілкуємося з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання. Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою мови максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП, і так далі", — пояснив голова Мінцифри.

Федоров наголосив, що йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а загалом про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології це буде максимально умовна локалізація", — зазначив Федоров.

Міністр цифрової трансформації також анонсував проєкт під назвою "Голос громадян".

"Ми хочемо в режимі реального часу сканувати все, що відбувається в соціальних мережах. Всі проблемні питання, які відбуваються на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. Про що люди говорять, які в них проблеми, де погані послуги, на що вони жаліються. Паралельно аналізувати всі звернення громадян в контакт-центри і виводити проблематику дашбордами з ключовими темами чиновникам і міністрам", — додав Федоров.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про нову послугу у додатку "Дія" — можливості скасування шерингу автомобілів.

Також ми писали, що міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку "Дія", яка дозволяє отримати витяг про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.