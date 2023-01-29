Як передати право на керування автомобілем через «Дію»: інструкція
В Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта з родичем або іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
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Інструкція
- У застосунку "Дія" необхідно перейти в розділ "Послуги" й обрати пункт "Шеринг авто".
- Потім — пункт "Поділитися авто".
- Далі обрати автомобіль, який буде переданий, і вказати строк, протягом якого техпаспорт буде доступний у застосунку "Дія" іншої людини (після закінчення терміну заявка подається повторно).
- Вказати особисті дані: місце проживання, e-mail, телефон або перевірити, чи коректно підтягнулись дані через BankID.
- За допомогою QR-коду або посилання надіслати запит людині, якій ви шерите техпаспорт. Потенційний користувач має підтвердити запит, а у відповідь — надати свої дані та підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису".
- Після сповіщення, що потенційний користувач виконав усі дії, власник авто також має підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису". Вона автоматично надходить на перевірку до сервісного центру МВС.
- Протягом короткого проміжку часу техпаспорт з’явиться у застосунку "Дія" належного користувача.
Нагадаємо, ми розповідали, як у "Дії" скасувати статус ВПО і змінити місце реєстрації.
Також ми писали, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".