Як передати право на керування автомобілем через Дію

У додатку з'явилася послуга «Шеринг авто»

В Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта з родичем або іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Інструкція

У застосунку "Дія" необхідно перейти в розділ "Послуги" й обрати пункт "Шеринг авто".

Потім — пункт "Поділитися авто".

Далі обрати автомобіль, який буде переданий, і вказати строк, протягом якого техпаспорт буде доступний у застосунку "Дія" іншої людини (після закінчення терміну заявка подається повторно).

Вказати особисті дані: місце проживання, e-mail, телефон або перевірити, чи коректно підтягнулись дані через BankID.

За допомогою QR-коду або посилання надіслати запит людині, якій ви шерите техпаспорт. Потенційний користувач має підтвердити запит, а у відповідь — надати свої дані та підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису".

Після сповіщення, що потенційний користувач виконав усі дії, власник авто також має підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису". Вона автоматично надходить на перевірку до сервісного центру МВС.

Протягом короткого проміжку часу техпаспорт з’явиться у застосунку "Дія" належного користувача.

Нагадаємо, ми розповідали, як у "Дії" скасувати статус ВПО і змінити місце реєстрації.

Також ми писали, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".