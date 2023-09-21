У "Дії" можна буде оплачувати штраф за адмінпорушення, — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

У застосунку "Дія" з'явився бета-тест нової послуги, а саме сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Завдяки цьому не потрібно буде робити купу паперів, ходити до суду та банку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Особливості функції

За його словами, багато адміністративних правопорушень здійснюються через необізнаність в законах та правилах.

"Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в "Дії" дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку", — зазначив Федоров.

Як пройти бета-тест

Пройти бета-тестування можна людині, яка досягла 16-ти років та має верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у "Дії" і судову справу зі штрафом за адмінпорушення.

"Зараз нам треба переконатися, що послуга працює максимально зручно й коректно...Будуємо найзручнішу цифрову державу разом", — додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив державним відомствам внести до додатку "Дія" інформацію про Пункти незламності. Це пов'язано з підготовкою Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України.