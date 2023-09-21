У "Дії" можна буде оплачувати штраф за адмінпорушення, — Федоров
У застосунку "Дія" з'явився бета-тест нової послуги, а саме сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Завдяки цьому не потрібно буде робити купу паперів, ходити до суду та банку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Особливості функції
За його словами, багато адміністративних правопорушень здійснюються через необізнаність в законах та правилах.
"Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в "Дії" дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку", — зазначив Федоров.
Як пройти бета-тест
Пройти бета-тестування можна людині, яка досягла 16-ти років та має верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у "Дії" і судову справу зі штрафом за адмінпорушення.
"Зараз нам треба переконатися, що послуга працює максимально зручно й коректно...Будуємо найзручнішу цифрову державу разом", — додав міністр.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив державним відомствам внести до додатку "Дія" інформацію про Пункти незламності. Це пов'язано з підготовкою Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України.