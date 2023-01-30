У 2022 році продажі смартфонів у Китаї впали до рекордного рівня

Смартфони китайського виробника Xiaomi

Продажі смартфонів у Китаї зазнали рекордного падіння у 2022 році, впавши на 13% — до найнижчого рівня за десятиліття. Це пов'язано з боротьбою з COVID-19 та уповільненням економіки.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Загальна кількість відвантажених пристроїв становила 286 мільйонів, порівняно з 329 мільйонами у 2022 році. Це був найнижчий обсяг продажів з 2013 року, і вперше з того часу річний обсяг продажів впав нижче 300 мільйонів.

Суворий контроль за COVID-19 сильно вплинув на китайську економіку минулого року, але Пекін почав скасовувати обмеження в грудні.

Виробник телефонів Android Vivo був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%. Однак загальні поставки впали на 25,1% в порівнянні з минулим роком.

Honor став другим найбільш продаваним брендом зі зростанням поставок більш ніж на 34%, хоча і з низької бази. Apple була третім найпродаванішим брендом телефонів у 2022 році разом з Oppo.

Загалом різке падіння продажів смартфонів у Китаї відображало показники сектора в усьому світі. У 2022 році глобальні поставки смартфонів досягли 1,2 мільярда, що є найнижчим показником з 2013 року та впали на понад 11% у річному обчисленні.

Нагадаємо, компанія Apple Inc. вирішила відкласти випуск легких окулярів доповненої реальності через технічні проблеми.

Також ми писали, що американська корпорація Dell Technologies Inc, яка займається виробництвом комп'ютерів, планує припинити використання чіпів китайського виробництва до 2024 року.