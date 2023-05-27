Twitter вийшов з добровільного кодексу ЄС про боротьбу з дезінформацією

Вихід Twitter з добровільного кодексу ЄС. Фото: pexels

Соціальна мережа Twitter вийшла з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Через масові скорочення тепер незрозуміло, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, передає Bloomberg.

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Недотримання правил

На початку 2023 року Twitter Inc. була єдиною великою технологічною платформою, яка не подала повний звіт до ЄС згідно з нормами, яких компанія погодилася дотримуватися до того, як її придбав Ілон Маск у 2022 році.

Вже в лютому Єврокомісія повідомила про те, що у звіті компанії не вистачало даних і не було зобов’язань соціальної мережі щодо надання можливості фактчекерам.

"Twitter виходить з добровільного кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов’язання залишаються. Ви можете втекти, але ви не можете сховатися", — наголосив Бретон.

За його словами, крім добровільних зобов’язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним обов’язком з 25 серпня відповідно до закону ЄС про цифрові послуги. Twitter кваліфікуватиметься як "дуже велика онлайн-платформа", що буде вимагати від компанії боротися зі шкідливим контентом і подавати щорічні оцінки ризиків до комісії.

"Наші команди будуть готові до правозастосування", — запевнив Бретон.

Наслідки масових скорочень Ілона Маска

Відомо, що великі скорочення Ілоном Маском робочих місць у Twitter та звільнення всього брюссельського офісу компанії, викликали занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, аби відповідати вимогам ЄС.

Якщо ці правила будуть недотримані, то бізнес може отримати штрафи у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку комісії.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл на експерименти щодо дослідження імплантатів у людський мозок. "Зелене світло" надало Управління з контролю за продуктами й ліками США.