Twitter обмежив доступ іноземцям до акаунтів українців, що пишуть про війну

Чоловік переглядає стрічку Twitter. Фото: Adobe Stock

Один із користувачів Twitter вирішив провести "розслідування", оскільки помітив, що мережа блокує акаунти українських користувачів. Причину не довелося довго шукати.

Про це повідомив користувач @eto_bim у Twitter.

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Користувач @eto_bim розпочав пошуки українських користувачів у Twitter, використовуючи іноземний профіль, зареєстрований за номером однієї з країн Євросоюзу.

Спочатку здалося, що соцмережа закрила іноземцям доступ до акаунтів українців, однак пізніше виявилося, що ті сторінки, які мають публікації на тему війни, помічені тегом Sensitive content. Крім того, цей тег стоїть у налаштуваннях "за замовчуванням".

Нагадаємо, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже на наступний день в ООН створили публікацію про "мову ворожнечі". Наймовірніше, це пов'язано з тим, що впродовж минулої доби більшість людей та громадських діячів висловлювали обурення щодо бездіяльності організації та позицію щодо трагедії.