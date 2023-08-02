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Twitter дозволив своїм користувачам приховувати "синю галочку"

2 серпня 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Twitter дозволив своїм користувачам приховувати "синю галочку"
Соціальна мережа Twitter. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Соціальна мережа Twitter дозволила своїм користувачам приховувати "синю галочку". Цю функцію додали, щоб не провокувати меми й насмішки.

Про це повідомляє служба підтримки Twitter.

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"Синя галочка" в Twitter

Раніше синя позначка у профілі дозволяла користувачам соцмережі відрізнити реальні акаунти від фейкових. Після приходу в Twitter Ілона Маска, отримати "галочку" змогли всі, хто погодився платити $8 на місяць за передплату.

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Приховування "галочки" в Twitter. Фото: скриншот

Компанія Meta також вирішила продавати позначки верифікації для Instagram. Після цього соціальні мережі були переповнені мемами про людей, які купили "галочку".

"Галочку можна приховати у вашому профілі та публікаціях, хоча в деяких місцях вона все ще буде видимою. Деякі функції можуть бути недоступними, поки чек не відображається", — пише служба підтримки Twitter.

Нагадаємо, у неділю, 23 липня, власник Twitter Ілон Маск представив новий логотип для соціальної мережі. Відтепер синіх птахів замінить біла літера "Х" на чорному фоні. 

Також ми писали, що, відмовившись від синіх птахів, Ілон Маск хоче перетворити мережу на платформу для комунікацій і фінансових операцій. 

Додамо, літеру X довелося зняти зі штаб-квартири Twitter. Це сталося після численних скарг мешканців будинку навпроти, яким ця чудернацька споруда сильно світила у вікна.

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