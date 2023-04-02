Турецький безпілотник з українським двигуном встановив новий рекорд з ураження цілі на відстані

Турецький безпілотник з українським двигуном

Турецький безпілотник Akinci компанії Baykar Makina з українським двигуном пройшов чергове випробування. Дрон встановив новий рекорд з ураження цілі на відстані.

Про це інформує компанія Baykar.

Читайте також:

Новий рекорд турецького безпілотника

Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Під час випробувань бойовий безпілотник піднявся у повітря в центрі, що знаходить в Чорлу провінції Текірдаг. Ціль знаходилася в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Дрон успішно вразив ціль, а після чого приземлився на території центру.

При цьому безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230. Ракету розробила турецька компанія Roketsan.

Нагадаємо, що турецький безпілотник Bayraktar TB3 за кілька днів здійснить свій перший політ. Новий дрон від компанії Bayrak має відмінності від попередників у вигляді складаних крил.