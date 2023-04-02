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Турецький безпілотник з українським двигуном встановив новий рекорд з ураження цілі на відстані

2 квітня 2023 14:36
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Турецький безпілотник з українським двигуном
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Турецький безпілотник Akinci компанії Baykar Makina з українським двигуном пройшов чергове випробування. Дрон встановив новий рекорд з ураження цілі на відстані.

Про це інформує компанія Baykar.

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Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів. 

Під час випробувань бойовий безпілотник піднявся у повітря в центрі, що знаходить в Чорлу провінції Текірдаг. Ціль знаходилася в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Дрон успішно вразив ціль, а після чого приземлився на території центру.

При цьому безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230. Ракету розробила турецька компанія Roketsan.

Нагадаємо, що турецький безпілотник Bayraktar TB3 за кілька днів здійснить свій перший політ. Новий дрон від компанії Bayrak має відмінності від попередників у вигляді складаних крил.

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