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Туреччина випробувала нову лазерну ракету для дронів

25 травня 2023 05:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Туреччина випробувала нову лазерну ракету для дронів
Дрон з новою ракетою. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Безпілотник Gök Alp під час випробувань вперше вистрілив мініракетою Mete. Дослідження показали гарний результат. Тепер на 40-мм ракети чекає серійне виробництво.

Про це пише турецька компанія-виробник ROKETSAN у Twitter

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Першим дроном, що застосував ракети Mete, став БПЛА Gök Alp виробництва оборонної компанії PAVO Group. Як зазначив голова правління групи Альпер Озбілен, нову систему озброєння успішно інтегрували у літальні апарати.

Gök Alp — це коптер, призначений для роботи у найскладніших умовах. Він отримав міцну конструкцію, яка може підіймати корисне навантаження вагою до 13 кг і проводити в повітрі до 35 хвилин.

Нагадаємо, фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.

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