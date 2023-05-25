Туреччина випробувала нову лазерну ракету для дронів

Дрон з новою ракетою. Фото: Скріншот

Безпілотник Gök Alp під час випробувань вперше вистрілив мініракетою Mete. Дослідження показали гарний результат. Тепер на 40-мм ракети чекає серійне виробництво.

Про це пише турецька компанія-виробник ROKETSAN у Twitter.

Читайте також:

Першим дроном, що застосував ракети Mete, став БПЛА Gök Alp виробництва оборонної компанії PAVO Group. Як зазначив голова правління групи Альпер Озбілен, нову систему озброєння успішно інтегрували у літальні апарати.

Gök Alp — це коптер, призначений для роботи у найскладніших умовах. Він отримав міцну конструкцію, яка може підіймати корисне навантаження вагою до 13 кг і проводити в повітрі до 35 хвилин.

Нагадаємо, фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.