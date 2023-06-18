Туреччина розробила безпілотник для підводної розвідки

Турецький підводний безпілотник. Фото: Deniz Haber

Турецька компанія Sonitus розробила новий безпілотник для підводної розвідки та дослідницької діяльності.

Про це повідомляє видання Deniz Haber.

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"Безпілотний підводний апарат RAMPUS був розроблений для використання в підводній розвідці та дослідницькій діяльності... RAMPUS зможе виконувати операції на глибині до 1000 метрів", — йдеться в повідомленні компанії.

Розробники заявляють, що підводний безпілотник може використовуватися для:

виявлення підводних загроз,

розвідки та спостереження,

картування та відтворення морського дна,

обстеження трубопроводів і підводних споруд,

океанографічних досліджень, гідрографічних досліджень, картографування поля уламків,

пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він вже працює на нашу перемогу. Зазначається, що новий безпілотник може долати відстань до 200 кілометрів. При цьому він забезпечує якісну фотозйомку.

Також ми писали, що у Міністерстві цифрової трансформації оголосили черговий конкурс на розробку системи та технології з виявлення та знищення дронів. Відомство обіцяє контракт на один мільйон доларів.