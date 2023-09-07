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Трансляції запусків SpaceX тепер будуть доступні лише в соцмережі Х

7 вересня 2023 13:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Трансляції запусків SpaceX тепер будуть доступні лише в соцмережі Х
Запуск ракети Space X. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Нещодавно Ілон Маск анонсував запуск функції прямих трансляцій у соцмережі X, раніше відомої як Twitter. З цієї нагоди компанія SpaceX відмовиться від трансляцій на YouTube та показуватиме нові запуски ракет на X.

Про це пише Space Explored.

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Що відомо про нову фунцію Х

З моменту придбання компанії Twitter Ілон Маск веде жорстку боротьбу з конкурентами. Так, соцмеража сповільнювала швидкість переходів за посиланнями на конкурентні платформи, видаляла їх акаунти та копіювала функції. 

Цього разу у Х додали функцію трансляцій, яку раніше скасувало попереднє керівництво компанії.  Нині інша компанія Ілона Маска SpaceX планує транслювати своїх запусків на Х.

Так, минулими вихідними з YouTube видалили заплановані трансляції запуску Starlink Group 6-12, приземлення екіпажу Crew-6 і місії ротації астронавтів на МКС у рамках програми комерційних польотів NASA. 

Незадловго до видалення на YouTube  опублікували розстиковку й відліт з МКС корабля Crew-6, а також запуск супутників власної розробки для Агентства космічного розвитку. Таким чином видалення анонсів було несподіванкою.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що зміни Ілона Маска у соцмережі X допомогли російській пропаганді.

Також у США подали до суду на SpaceX Ілона Маска.

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