Техніку для розміновування робитимуть із будівельних машин

Старенький гусеничний трактор Т-150 сільськогосподарського призначення, який перекваліфікували у дистанційно керовану машину розмінування. Фото: Олег Синєгубов

Українські заводи з машинобудування планують щороку виробляти десятки піротехнічних машин важкого типу з локалізацією від 15% до 50%, зокрема й тисячі автомобілів для перевезення протимінних команд. Ці нововведення обговорювали на зустрічі урядовців з компаніями-виробниками подібної техніки.

Про це повідомляє Авто24.

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Результати обговорення щодо виготовлення піротехнічного обладнання

Зазначається, що в нараді щодо технічного забезпечення з розмінувань взяли участь представники ПК "Пожмашина", науково-виробничого об’єднання "Практика", АТ "Черкаський автобус ", ТОВ "Українська бронетехніка ", ДП "Харківський завод спеціальних машин".

Вітчизняна промисловість також може виготовляти транспортні засоби для перевезення вибухонебезпечних матеріалів, вантажні автомобілі, броньовані навантажувачі, і, зокрема, до п'яти машин розмінування щомісяця для підготовки ґрунту перед посівом.

"Вітчизняні виробники здатні випускати за рік сотні одиниць машин та іншого обладнання для знищення вибухонебезпечних предметів, переобладнувати цивільну будівельну техніку під потреби з розмінування. Ми налаштовані максимально використати можливості українських виробників з виготовлення таких машин та обладнання", — розповіла Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Масштаби замінувань та плани розміновування

Учасники наради згодні прискорити процедуру сертифікації нових спеціальних машин з механізованим розмінуванням та особливо переобладнаних зразків будівельної техніки для розмінування. Це дозволить швидше виготовляти та постачати готову продукцію замовникам.

Уряд розпочав підготовку бюджетного проєкту на наступний рік, в якому буде виділено кошти для придбання вітчизняної техніки для розмінування на території країни.

Приблизно 174 тисячі кв. км території України забруднені вибухонебезпечними предметами. Цьогоріч планується розмінування та відновлення до експлуатації до 35% сільськогосподарських земель (470 тисяч гектарів), які були визначені як першочергові для розмінування.

Нагадаємо, що Україна уже використовує на фронті західні системи для розмінування, надані західними партнерами. Але західної інженерної техніки не вистачає, зважаючи на обсяги замінованої росіянами території.