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Таємницю розкрито: вчені розповіли, де розташовано найбільше запасів золота

28 серпня 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Таємницю розкрито: вчені розповіли, де розташовано найбільше запасів золота
Ядро землі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ядрі Землі є близько 99% запасів золота. Його б вистачило, щоб повністю покрити сушу планети. 

Про це йдеться у матеріалі видання Nature.

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Відтак, австралійські вчені провели дослідження, вивчаючи склад Землі.

Золото, яке виявили у ядрі планети, пов'язане з процесами її формування. До того ж воно зосереджене разом з іншими дорогоцінними металами і мінералами, які утворюють складну структуру.

Висновок учених

Під час проведеного дослідження вчені дійшли висновку, що золота у ядрі Землі настільки багато, що його вистачить для того, щоб покрити усю сушу планети. 

"Це відкриття перевертає наше розуміння про геологічні процеси та розподіл дорогоцінних металів. Питання про те, як можна було б використовувати ці ресурси, залишається відкритим, але це надає нові перспективи для наукових досліджень та інженерних технологій", — кажуть вчені. 

Окрім цього, фахівці вивчатимуть можливість вилучення цього золота з ядра. Водночас отримання доступу до відповідних глибин є технічно складним та навіть ризикованим. Попри великі запаси, методи видобутку золота все одно перебувають поза зоною їх застосування.

Нагадаємо, для створення колонії на Червоній планеті потрібно лише 22 людини. Щоправда, для цього треба підібрати людей з певними типами особистості. До таких висновків дійшли вчені.

Також ми писали, що NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні. А доправити перших астронавтів на Марс NASA, як і раніше, планує наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років.

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