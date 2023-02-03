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Суддя з Колумбії ухвалив вирок за допомогою чат-бота

3 лютого 2023 19:51
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Штучний інтелект - суддя з Колумбії ухвалив вирок за допомогою чат-бота
Деякі юристи розкритикували такий підхід
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У Колумбії суддя Хуан Мануель Паділья скористався чат-ботом ChatGPT, щоб винести вирок. 

Про це пише The Guardian.

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Деталі

Суд міста Катахена вирішував, чи має страховка дитини з аутизмом покривати всі витрати на його лікування. Суддя запитав у штучного інтелекту, як застосовуються закони у випадку фінансування лікування хлопчика, і послався на прецедент.

"Чи звільняється неповнолітній з аутизмом від оплати за терапію?" — запитав Паділья у ChatGPT.

ChatGPT відповів: "Так, це правильно. Згідно з правилами Колумбії, неповнолітні з діагнозом аутизм звільняються від плати за терапію".

Отже, суд ухвалив рішення, що всі медичні та транспортні витрати дитини мають бути оплачені за страховкою, оскільки його батьки не можуть собі їх дозволити.

Деякі юристи розкритикували такий підхід. Хуан Мануель Паділья захистив своє рішення, припустивши, що використання технологій може зробити правову систему Колумбії більш ефективною.

Нагадаємо, нещодавні вчені навчили штучний інтелект самостійно генерувати музику у будь-якому жанрі. Тобто людина може написати "замовлення", що має грати та у якому жанрі, а робот підбере через алгоритми найбільш підхожий варіант та напише свою музику.

Окрім того, за допомогою штучного інтелекту люди можуть швидше знаходити рішення з того чи іншого питання. А також дізнаватись дещо нове. Пластичний хірург із Великої Британії Джуліан Де Сільва завдяки комп’ютерним технологіям з'ясував, який чоловік найкрасивіший у світі. 

 

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