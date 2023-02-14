Безпілотний автомобіль Amazon з’явився на дорогах Каліфорнії

Справжній прорив: безпілотні автомобілі Amazon з’явилися на дорогах загального користування
В американському штаті Каліфорнія з'явилось роботаксі Zoox від компанії Amazon. Днями розробники протестували його на дорогах загального користування у Фостер-Сіті.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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Так, минулого тижня електромобіль, у якого немає керма, проїхав маршрут довжиною в милю, перевозячи персонал між двома головними будівлями Zoox у Фостер-Сіті. У компанії заявили, що поїздка роботаксі знаменує собою перший випадок, коли транспортний засіб, розроблений без керування людиною, перевозить пасажирів дорогою загального користування.
Відомо, що компанія користується дозволом на безпілотне тестування у Каліфорнії ще з 2020 року. Саме того року Amazon придбала цей стартап роботаксі Zoox.
Зауважимо, що Zoox не має традиційних елементів керування чи педалей і може перевозити чотирьох пасажирів, розділених на два ряди сидінь. На маршруті Фостер-Сіті він рухатиметься з максимальною швидкістю 35 миль на годину.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що стартап-компанія Runway представила нейромережу Gen-1, яка може змінювати відеоролики за бажанням користувача.
Окрім того, раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.