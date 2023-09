Spotify не заборонятиме музику, створену штучним інтелектом

Логотип стримінгової платформи Spotify. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Компанія Spotify не має намірів повністю забороняти розповсюдження музики, створеної штучним інтелектом, на своїй платформі. Однак обмеження все ж будуть.

Про це повідомив засновник Spotify Деніел Ек в інтервʼю BBC.

Spotify і штучний інтелект

Керівник компанії Деніел Ек повідомив BBC, що технологія штучного інтелекту цілком має право на існування в музичній індустрії. Однак не тоді, коли йдеться про копіювання живих виконавців без їхньої згоди.

На думку Деніела, питання штучного інтелекту в музиці ще дуже багато років викликатиме суперечки в індустрії.

Загалом Ек назвав три види використання ШІ в музиці:

інструменти, такі як автотюн, які покращують музику, що є прийнятним,

інструменти, які імітують артистів, які не є прийнятними,

музика, створена ШІ, яка явно перебуває під впливом існуючих артистів, але не імітує їх напряму, що є суперечливим.

І хоча компанія не забороняє ШІ повністю, однак також не дозволяє використовувати її контент в цілях машинного навчання чи навчання ШІ-моделей.

Артисти і штучний інтелект

Раніше цього року користувач Ghostwriter клонував голоси артистів The Weeknd та Drake в пісні Heart on My Sleeve за допомогою штучного інтелекту та розмістив трек на різних стримінгових платформах.

Ghostwriter навіть намагався висунути пісню на номінацію "Греммі", однак йому відмовили. У квітні трек видалили зі Spotify та інших платформ.

Звісно, ні Дрейк, ні The Weeknd не давали згоди на це та навіть не знали про використання їхніх голосів.

"Ви можете собі уявити, що хтось завантажує пісню, стверджуючи, що це Мадонна, навіть якщо це не так. Ми вже бачили майже все в історії Spotify, коли люди намагалися обіграти нашу систему", — сказав Деніел Ек.

Артисти все частіше виступають проти штучного інтелекту. Приміром, минулого місяця ірландський виконавець Hozier заявив, що розглядає можливість страйку через загрозу ШІ для його професії.

Нагадаємо, дослідження показали, що чат-боти зі штучним інтелектом тепер можуть перевершити людей у творчих завданнях.