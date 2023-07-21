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Співзасновник Google Брін знову повернувся до роботи в компанії, — ЗМІ

21 липня 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Співзасновник Google Брін знову повернувся до роботи в компанії, — ЗМІ
Співзасновник Google Сергій Брін. Фото: The Wall Street Journal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Співзасновник Google Брін повернувся до роботи в компанії. Тепер він займається з дослідниками штучного інтелекту над створенням системи Gemini.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як відомо, після повернення Сергій Брін працює над розвитком моделі штучного інтелекту Gemini. 

Він відвідував офіси технологічного гіганта в Каліфорнії останніми місяцями по три-чотири дні на тиждень. Обговорював технічні питання, вимірювання продуктивності програми штучного інтелекту.

Також Брін опікувався кадровими питаннями, зокрема у наймі затребуваних дослідників.

Видання зазначає, що збільшення присутності Бріна в Google відображає поворотний момент у галузі штучного інтелекту і його давній інтерес до технології.

Нагадаємо, нещодавно невідомий розробник створив свій аналог штучного інтелекту ChatGPT — WormGPT, призначений для допомоги хакерам у створенні шкідливих програм і проведенні фішингових атак. Доступ до чат-бота можливий через оформлення підписки.

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