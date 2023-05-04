Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Собака-робот розміновуватиме українські землі, — Резніков arrow

Собака-робот розміновуватиме українські землі, — Резніков

4 травня 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Собака-робот розміновуватиме українські землі, — Резніков
Собака-розміновувач та міністр оборони Олексій Резніков. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр оборони України Олексій Резніков показав собаку-робота, якого використовують для гуманітарного розмінування українських земель та інших гуманітарних місій.

Про це йдеться на сторінці міністра у Facebook.

Читайте також:

"Ми разюче відрізняємось від орків. У першу чергу — бажанням йти у майбутнє. Війна, яку сучасний фюрер влаштував Україні, показала необхідність використання сучасних технологій на фронті. Ми не відстаємо і тут", — зазначив Резніков.

Судячи з відео, йдеться про чотирилапого робота Spot від компанії Boston Dynamics. Цей робопес здатний підіймати вантаж до 14 кілограмів; працюватиме за температури від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла за Цельсієм; здатний долати перешкоди; має камеру, ліхтар, маніпулятори.  

Робопса вирішили використовувати, зокрема, для боротьби з касетними боєприпасами. 

Україна замінована

За даними Мінагрополітики, в Україні наразі близько 470 тис. га таких земель заміновано, але обстежено лише 17,5% із них. Сапери, як державні, так і приватні, нині займаються розмінуванням, але цей процес складний і може розтягнутися на десятиліття.

Сапер вручну може очистити від мін лише 15-20 кв. м на добу, тоді як техніка для розмінування може очистити до 6 кв. км за максимальної безпеки для саперів.

Нагадаємо, Канада надасть обладнання на понад 16 млн доларів для розмінування України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB