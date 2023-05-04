Собака-робот розміновуватиме українські землі, — Резніков

Собака-розміновувач та міністр оборони Олексій Резніков. Фото: Скріншот

Міністр оборони України Олексій Резніков показав собаку-робота, якого використовують для гуманітарного розмінування українських земель та інших гуманітарних місій.

Про це йдеться на сторінці міністра у Facebook.

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"Ми разюче відрізняємось від орків. У першу чергу — бажанням йти у майбутнє. Війна, яку сучасний фюрер влаштував Україні, показала необхідність використання сучасних технологій на фронті. Ми не відстаємо і тут", — зазначив Резніков.

Судячи з відео, йдеться про чотирилапого робота Spot від компанії Boston Dynamics. Цей робопес здатний підіймати вантаж до 14 кілограмів; працюватиме за температури від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла за Цельсієм; здатний долати перешкоди; має камеру, ліхтар, маніпулятори.

Робопса вирішили використовувати, зокрема, для боротьби з касетними боєприпасами.

Україна замінована

За даними Мінагрополітики, в Україні наразі близько 470 тис. га таких земель заміновано, але обстежено лише 17,5% із них. Сапери, як державні, так і приватні, нині займаються розмінуванням, але цей процес складний і може розтягнутися на десятиліття.

Сапер вручну може очистити від мін лише 15-20 кв. м на добу, тоді як техніка для розмінування може очистити до 6 кв. км за максимальної безпеки для саперів.

Нагадаємо, Канада надасть обладнання на понад 16 млн доларів для розмінування України.