Герої Марвел у вишиванках — 10 неймовірних образів

Штучний інтелект одягнув героїв коміксів в українські вишиванки: приголомшливі фото
18 травня 2023 18:39
Персонажі Marvel. Фото: колаж Новини.LIVE
Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Це свято створене для збереження українських традицій і в умовах війни має додатковий сенс для українців.
Сервіс Midjourney згенерував приголомшливі фото, де одягнув в українські вишиванки героїв коміксів.
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Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект "оживив" Мону Лізу, Венеру Мілоську та Геркулеса. Цього разу нейромережа перенесла у реальний світ героїв світових шедеврів.