Герої Марвел у вишиванках — 10 неймовірних образів

Персонажі Marvel. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Це свято створене для збереження українських традицій і в умовах війни має додатковий сенс для українців.

Сервіс Midjourney згенерував приголомшливі фото, де одягнув в українські вишиванки героїв коміксів.

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Який вигляд мають герої коміксів в українських вишиванках

Супермен в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Бетмен в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Харлі Квін в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Халк в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Залізна людина в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Леді плющ (Pamela Lillian Isley) в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Людина-павук в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Капітан Америка в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Диво-жінка в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Тор Одінсон в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект "оживив" Мону Лізу, Венеру Мілоську та Геркулеса. Цього разу нейромережа перенесла у реальний світ героїв світових шедеврів.