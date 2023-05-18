Герої Марвел у вишиванках — 10 неймовірних образів

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Штучний інтелект одягнув героїв коміксів в українські вишиванки: приголомшливі фото

18 травня 2023 18:39
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Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Це свято створене для збереження українських традицій і в умовах війни має додатковий сенс для українців.

Сервіс Midjourney згенерував приголомшливі фото, де одягнув в українські вишиванки героїв коміксів.

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герої коміксів у вишиванках
Супермен в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing 
герої коміксів у вишиванках
 Бетмен в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Харлі Квін в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Халк в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Залізна людина в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Леді плющ (Pamela Lillian Isley) в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing 
герої коміксів у вишиванках
Людина-павук в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Капітан Америка в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Диво-жінка в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing
герої коміксів у вишиванках
Тор Одінсон в українській вишиванці. Фото: Microsoft Bing

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект "оживив" Мону Лізу, Венеру Мілоську та Геркулеса. Цього разу нейромережа перенесла у реальний світ героїв світових шедеврів. 

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