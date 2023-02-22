ChatGPT написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними

Автори стурбовані, що можуть втратити роботу

Система ChatGPT лише нещодавно "побачила" світ, втім вона вже стала однією з найпопулярніших у світі. Штучний інтелект зумів написати понад 200 книг, однак автори стурбовані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Що не так із ChatGPT

Так, за даними Reuters, штучний інтелект ChatGPT значиться автором або співавтором щонайменше 200 книг, доступних у Kindle Store.

Як відомо, політика Amazon не зобов'язує авторів вказувати, чи використовували вони штучний інтелект під час написання своїх книг. У зв'язку з цим реальна кількість продуктів, у створенні яких брав участь ChatGPT, може бути набагато більшою.

Скориставшись можливостями ШІ свою першу книгу написав продавець зі штату Нью-Йорк Бретт Шиклер.

Використовуючи програмне забезпечення ШІ, яке може генерувати блоки тексту з простих підказок, Шиклер створив 30-сторінкову ілюстровану дитячу електронну книгу за лічені години, запропонувавши її для продажу в січні через видавничий підрозділ Amazon.

Сам Шиклер розповів, що з продажу цієї книги він отримав менш як 100 доларів. Хоча це може здатися небагато, цього достатньо, щоб надихнути його писати інші книги за допомогою програмного забезпечення.

Відтак, наразі у магазині Amazon Kindle є понад 200 електронних книг, у яких ChatGPT вказано як автор або співавтор, зокрема "Як писати та створювати вміст за допомогою ChatGPT", і їхня кількість щодня зростає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр юстиції України Денис Малюська дав завдання написати програмі ChatGPT законопроєкт щодо легалізації проституції.