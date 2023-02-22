Штучний інтелект набирає обертів: ChatGPT написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними
Система ChatGPT лише нещодавно "побачила" світ, втім вона вже стала однією з найпопулярніших у світі. Штучний інтелект зумів написати понад 200 книг, однак автори стурбовані.
Про це повідомляє агентство Reuters.
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Що не так із ChatGPT
Так, за даними Reuters, штучний інтелект ChatGPT значиться автором або співавтором щонайменше 200 книг, доступних у Kindle Store.
Як відомо, політика Amazon не зобов'язує авторів вказувати, чи використовували вони штучний інтелект під час написання своїх книг. У зв'язку з цим реальна кількість продуктів, у створенні яких брав участь ChatGPT, може бути набагато більшою.
Скориставшись можливостями ШІ свою першу книгу написав продавець зі штату Нью-Йорк Бретт Шиклер.
Використовуючи програмне забезпечення ШІ, яке може генерувати блоки тексту з простих підказок, Шиклер створив 30-сторінкову ілюстровану дитячу електронну книгу за лічені години, запропонувавши її для продажу в січні через видавничий підрозділ Amazon.
Сам Шиклер розповів, що з продажу цієї книги він отримав менш як 100 доларів. Хоча це може здатися небагато, цього достатньо, щоб надихнути його писати інші книги за допомогою програмного забезпечення.
Відтак, наразі у магазині Amazon Kindle є понад 200 електронних книг, у яких ChatGPT вказано як автор або співавтор, зокрема "Як писати та створювати вміст за допомогою ChatGPT", і їхня кількість щодня зростає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр юстиції України Денис Малюська дав завдання написати програмі ChatGPT законопроєкт щодо легалізації проституції.