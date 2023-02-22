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Штучний інтелект набирає обертів: ChatGPT написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними

22 лютого 2023 23:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ChatGPT написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними
Автори стурбовані, що можуть втратити роботу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Система ChatGPT лише нещодавно "побачила" світ, втім вона вже стала однією з найпопулярніших у світі. Штучний інтелект зумів написати понад 200 книг, однак автори стурбовані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Так, за даними Reuters, штучний інтелект ChatGPT значиться автором або співавтором щонайменше 200 книг, доступних у Kindle Store.

Як відомо, політика Amazon не зобов'язує авторів вказувати, чи використовували вони штучний інтелект під час написання своїх книг. У зв'язку з цим реальна кількість продуктів, у створенні яких брав участь ChatGPT, може бути набагато більшою.

Скориставшись можливостями ШІ свою першу книгу написав продавець зі штату Нью-Йорк Бретт Шиклер.

Використовуючи програмне забезпечення ШІ, яке може генерувати блоки тексту з простих підказок, Шиклер створив 30-сторінкову ілюстровану дитячу електронну книгу за лічені години, запропонувавши її для продажу в січні через видавничий підрозділ Amazon.

Сам Шиклер розповів, що з продажу цієї книги він отримав менш як 100 доларів. Хоча це може здатися небагато, цього достатньо, щоб надихнути його писати інші книги за допомогою програмного забезпечення.

Відтак, наразі у магазині Amazon Kindle є понад 200 електронних книг, у яких ChatGPT вказано як автор або співавтор, зокрема "Як писати та створювати вміст за допомогою ChatGPT", і їхня кількість щодня зростає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр юстиції України Денис Малюська дав завдання написати програмі ChatGPT законопроєкт щодо легалізації проституції.

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