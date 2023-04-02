Щоб не треба було заряджати: інженер перетворив Apple AirPods на дротові навушники

Тепер навушники виглядають незвичайно

Інженер Кен Піллонел, який раніше додавав порт USB-C в AirPods, AirPods Pro та iPhone X, вирішив перетворити бездротові навушники Apple на дротові. Тепер їм не потрібний зарядний кейс.

Відповідне відео інженер опублікував у своєму YouTube.

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Інженер модифікував навушники Apple AirPods і додав до них дроти та порт USB-C для зарядки.

Гаджет має дивний вигляд, однак працює. До того ж йому не потрібен зарядний футляр.

Чоловік зробив це не просто так, а щоб підвищити обізнаність користувачів про ремонтопридатність бездротових навушників і спонукати їх купувати дротові моделі, щоб знизити кількість електронних відходів.

Фахівці iFixit поставили всім версіям AirPods та AirPods Pro за ремонтопридатність 0 балів із 10 можливих. Простіше кажучи, це одноразові навушники, які неможливо відремонтувати, не зламавши їх остаточно. А оскільки їхні акумулятори з часом виходять з ладу — дедалі більше і більше бездротових навушників відправляються до відходів.

Нагадаємо, найближчим часом Apple може презентувати друге покоління навушників AirPods Max. Новинку з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером, ймовірно, представлять цією весною.