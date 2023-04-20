Штучний інтелект навчився виявляти хворобу Альцгеймера: як це працює

Штучний інтелект може діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях. Фото: google.com

Наука й технології не стоять на місці й раз у раз науковці й дослідники вражають своїми новими відкриттями й досягненнями. Остання робота стала проривом у медицині. Адже тепер виявляти хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях може штучний інтелект.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

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Навчання штучного інтелекту виявляти хворобу

Виявляти Альцгеймера на ранніх стадіях штучний інтелект навчали спеціалісти з Південно-Західного університету США. Робили це за допомогою інструментів машинного навчання та обробки мови (NLP).

ШІ прослуховував голоси людей й аналізував зміну у голосі та мовленні. Всього йому дали прослухати 206 добровольців.

"Ми розробили протокол дослідження, щоб фіксувати зв’язне мовлення за допомогою опису зображення", — йдеться в науковій праці.

Навчання штучного інтелекту виявляти хворобу. Фото: google.com

Зазначається, що 114 людей відповідали критеріям легкого зниження когнітивних функцій, а 92 добровольці були абсолютно здоровими.

Після аналізу вчені зіставили результати з загальновживаними біомаркерами, щоб визначити їхню ефективність у вимірюванні порушень.

"Записані описи зображення надали нам інформацію про розмовні здібності, які ми могли вивчити за допомогою штучного інтелекту, щоб визначити контроль моторики мовлення, щільність ідей, граматичну складність та інші особливості мовлення", — розповів автор дослідження Іхаб Хаджар.

Згодом, знавці порівняли аналіз мовлення учасників зі зразками спинномозкової рідини та МРТ-скануваннями. Це дозволило їм визначити точність результатів виявлення когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера біомаркерами цифрового голосу.

Що кажуть автори про новий метод діагностики за допомогою ШІ

"Цей новий метод тестування показав хороші результати у виявленні тих, хто має легкі когнітивні порушення, і, точніше, у виявленні пацієнтів з ознаками хвороби Альцгеймера, навіть якщо її неможливо легко виявити за допомогою стандартних когнітивних оцінок", — зазначив Хаджар.

Штучний інтелект може діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідження показали, як можна помітити перші симптоми хвороби Альцгеймера. Зазначається, що її може бути видно в очах.

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