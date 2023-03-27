Розробка ремейку Silent Hill 2 практично завершена, — гендиректор Bloober Team

Silent Hill 2

Генеральний директор студії Bloober Team Пьотр Бабено повідомив, що розробка ремейку Silent Hill 2 практично завершена. Поки він не озвучив точну дату релізу гри.

Про це Бабено повідомив в інтерв'ю порталу Bankier.

Деталі

Гендиректор Bloober Team наголосив, що дата релізу багато в чому залежить від японських партнерів з Konami.

Розробники очікують, що продажі оновленої версії Silent Hill 2 перевершать показники попередніх ігор та сягнуть 10 мільйонів копій. Варто зазначити, що хорори від Bloober Team рідко продавалися накладом понад 2 мільйони копій.

Загалом франшиза Silent Hill не настільки популярна. Прогноз Бабено може справдитися, якщо гра вийде неймовірно якісною та викличе інтерес публіки.

Ремейк Silent Hill 2 буде доступний тільки на PC і PlayStation 5.

Нагадаємо, розробник відеоігор Lesser Evil Games створив гру-симулятор Death from Above, дія якої відбувається під час війни росії проти України. Гравці виступатимуть у ролі українського оператора безпілотника, який бореться з російськими силами.

Також ми писали, що російська компанія Mundfish випустила відеогру Atomic Heart. Сюжет відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.

Згодом з'ясувалось, що комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль. У Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров направив до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.