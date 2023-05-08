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Російські хакери атакують український сервіс для водіїв "єЧерга"

8 травня 2023 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські хакери атакують український сервіс для водіїв "єЧерга"
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атакується хакерами Російської Федерації. До того ж вони закликають здійснювати кібератаки в пропагандистських каналах.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Атака росіян на сервіс "єЧерга"

"Увага росіян до "єЧерги" означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу "єЧерги", — розповів заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Наразі система працює без збоїв. У випадку змін водіїв та перевізників відразу повідомлять.

У Міністерстві зазначили, що персональні дані водіїв та транспортних засобів, які зареєстровані в "єЧерзі", захищені та не можуть бути доступними стороннім особам.

Нагадаємо, на 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.

Також ми писали, упродовж квітня Держприкордонслужба встановила безкоштовний WI-FI у шести пунктах пропуску. 

Скористатися вільним доступом до WI-FI можуть люди, які перетинають українсько-польський кордон через пункти пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", а також ті, хто подорожує між Україною та Румунією через "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

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