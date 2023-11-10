Росіяни вдосконалили БпЛА Ланцет — що відомо про нові можливості

Презентація дрону "Ланцет". Фото: росЗМІ

Російські загарбники почали застосовувати нову версію безпілотника "Ланцет". Тепер віднього не захистять протикумулятивні решітки та антидронові сітки.

Про це повідомляє портал "Мілітарний".

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Російські окупанти опублікували відео атаки на українську бойову машину ударним безпілотником "Ланцет". Цікавою особливістю стало те, що дрон уразив ціль, вибухнувши в кількох метрах від неї.

На покадровій зйомці можна побачити, що він спрацьовує, не долетівши до броні, як це було раніше. Це може бути підтвердженням початку застосування на передовій російських дронів з дистанційним підривом.

Ураження української БМП M2 Bradley ударним безпілотником "Ланцет", листопад 2023 року. Фото: скриншот

В момент наближення до об’єкта на необхідну відстань дрон ініціює бойову частину. Cформований вибухом кумулятивний струмінь пролітає останні метри та уражає ціль.

Таке технічне рішення дозволяє вирішити проблему із антидроновими сітками, у яких безпілотники старих моделей з ударним підривачем нерідко плутаються та не спрацьовують.

Російський баражуючий боєприпас "Ланцет" застряг у металевій сітці, розгорнутій над установкою Krab українських військових. Січень 2023. Україна. Фото: Kriegsforscher

Віддалення точки вибуху від об’єкту ураження на кілька метрів ніяк не знижує пробивні якості боєприпасу. Наразі невідомо, чи застосовує дрон стару кумулятивну бойову частину КЗ-6 або ж отримав аналогічну з "ударним ядром".

Для ініціації бойової частини у потрібний момент безпілотник оснащений лідаром, який використовує дві оптичні камери для вимірювання відстані до об’єкту.

Лідар поряд з оптичним модулем безпілотника "Ланцет". Фото: мілітарний

Захист від дронів

Наразі дієвих засобів захисту віж ударних дронів, окрім потужних засобів радіоелектронної боротьби на зразок "Буковелі", немає. Тому поява дронів, що здатні обійти "сітки", є вкрай поганою новиною.

Втім, окрім технічних рішень все ще можливо зберегти техніку та ефективно працювати, використовуючи засоби маскування та нові тактики.

Крім того, підготовку до використання російських ударних дронів, а також їх запуск, можна відслідкувати за специфічними змінами на полі бою. Нинішні версії "Ланцетів" не мають захисту модуля навігації від засобів радіоелектронної боротьби. Тому росіяни перед запуском відключають свій РЕБ на частотах GPS, щоб не заважати роботі своїх дронів.

Раніше ми розповідали, що російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет". Тепер він може автономно визначати цілі.