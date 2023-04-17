Росіяни хваляться, що розробили прилад для виявлення безпілотників: деталі
Російська компанія "Лабораторія Касперського" заявила про створення детектора для виявлення дронів. Першу партію цього приладу уже отримала одна із російських бізнес-структур.
Про це повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Детектор проти дронів
У російській компанії "Лабораторія Касперського" заявили про створення мобільного радіочастотного детектора для виявлення безпілотних літальних апаратів.
Цей прилад, як заявили у компанії, може виявляти найрозповсюдженіші моделі дронів в радіусі одного кілометра.
Вага приладу становить менше п’яти кілограмів, його можна розмістити у чемодані.
Хто використовуватиме нову технологію
У компанії пояснили, хто використовуватиме цей винахід.
"Основна цільова аудиторія — державні організації та бізнес, які стикаються з необхідністю своєчасного та точного виявлення дронів у певній локації та в заданий проміжок часу", — так окреслили коло споживачів продукції у "Лабораторії Касперського".
Також компанія наголосила, що першу партію (20 приладів) уже відправили одній із комерційній структур в Росії.
Нагадаємо, що співзасновник компанії "Лабораторія Касперського" Євген Касперський потрапив під українські санкції ще у жовтні 2022-го року.