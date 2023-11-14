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Росія оштрафувала Google на 164 тисячі доларів — за що цього разу

14 листопада 2023 16:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія оштрафувала Google на 164 тисячі доларів — за що цього разу
Пошуковий інструмент Google. Ілюстративне фото: David Gray/Bloomberg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія Google була вчергове оштрафована за неодноразову відмову зберігати інформацію російських користувачів на серверах в РФ на 15 мільйонів рублів, тобто 164 тисячі доларів. Як відомо, країна-агресор вже не один раз мала конфлікт з іноземними технологічними компаніями.

Про це пише Reuters.

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Через що Росія розпочинала конфлікти

Зазначається, що Росія конфліктувала з цими компаніями через багато чинників, а саме контент, цензуру, дані та місцеве представництво в конфлікті, який посилився після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україні.

"Російська дочірня компанія Google зазнає тиску в Росії через те, що не видаляє контент, який Москва вважає незаконним, і обмежує доступ до деяких російських ЗМІ на YouTube", — йдеться у повідомленні. 

Банкрутство компанії в РФ

Зазначається, що російський підрозділ цієї компанії подав заяву на банкрутство ще влітку 2022 року. Сталося це після того, як державне керівництво РФ заарештувало його банківський рахунок, що унеможливило виплату зарплати співробітникам та постачальникам.

"Однак, хоча Кремль заборонив деякі платформи, зокрема Twitter і Facebook, він не заблокував доступ до сервісів Google, і його пошукова система і платформа YouTube, які є безкоштовними, продовжують працювати. Google не одразу відповів на електронні запити про коментарі", — підсумували у матеріалі.

Нагадаємо, соціальна мережа TikTok є небезпечним інструментом, який можуть використовувати шпигуни, адже ця компанія є китайською, де діє суворий закон щодо шпигунства. Таким чином уряд Китаю може отримати будь-яку інформацію з цієї платформи. 

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