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Роботи Tesla перевірили куленеробність Cybertruck

2 грудня 2023 09:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Роботи Tesla перевірили куленеробність Cybertruck
Робот Tesla відчуває Cybertruck. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

YouTube-канал SoKrispyMedia опублікував відео, в якому віртуально демонструється випробування куленепробивності Cybertruck за допомогою ботів Tesla. Це відео створено за допомогою комп'ютерної графіки та не відображає реальних подій.

Відповідне відео розміщено на Tesla Motors Communiti.

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Тестування Cybertruck

У цьому ролику три роботи Tesla відтворюють сценарій тесту Cybertruck. Один із ботів, одягнений у техаський капелюх і озброєний пістолетом, стріляє по дверях Cybertruck, тоді як інший передає йому зброю, а третій сидить за кермом. Після серії пострілів, водій виходить із машини та оголошує, що залишився неушкодженим.

Реакція Ілона Маска

Ілон Маск спочатку прокоментував це відео коротким повідомленням подяки "Добре". Пізніше він додав, що наступного року таке випробування може стати реальністю, що викликало захоплення у шанувальників Cybertruck та ентузіастів роботів Tesla.

Нагадаємо, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас своїх електрокарів. Також в ТОП 5 електрокарів, що найбільше продаються в США Tesla представлена чотирма моделями.

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