З 23 лютого гру Angry Birds видалять з Google Play

Прощавай, легенда: розробники заявили про видалення з Google Play гри Angry Birds
Культова гра Angry Birds йде в історію. З 23 лютого гра буде видалена із магазину застосунків для андроїд — Google Play.
Про це повідомили розробники з Rovio Entertainment.
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Деталі
Відтак, оригінальна гра Angry Birds, яка вийшла 2009 року та пізніше була перевидана під назвою Rovio Classics: Angry Birds, буде видалена з магазину застосунків Google Play. Однак, в Apple App Store гра залишиться, але під зміненою назвою — Red's First Flight.
Користувачі Android все ще зможуть пограти в Angry Birds, якщо завантажать гру до 23 лютого, завтра розробники її видалять.
Натомість у студії Rovio Entertainment сподіваються, що гравці й далі гратимуть у такі ігри, як Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український постачальник YASNO запустив гру, у якій кожен охочий може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж.
Оскільки сюжет гри заснований на реальних подіях, тут потрібно враховувати і зменшення потужності, і локальні аварії, і роботу зі скаргами клієнтів.
Щоб запустити гру, варто лише зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO.