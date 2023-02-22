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Прощавай, легенда: розробники заявили про видалення з Google Play гри Angry Birds

22 лютого 2023 22:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
З 23 лютого гру Angry Birds видалять з Google Play
23 лютого гру видалять з магазину застосунків Google Play
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Культова гра Angry Birds йде в історію. З 23 лютого гра буде видалена із магазину застосунків для андроїд — Google Play.

Про це повідомили розробники з Rovio Entertainment.

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Деталі

Відтак, оригінальна гра Angry Birds, яка вийшла 2009 року та пізніше була перевидана під назвою Rovio Classics: Angry Birds, буде видалена з магазину застосунків Google Play. Однак, в Apple App Store гра залишиться, але під зміненою назвою — Red's First Flight.

Користувачі Android все ще зможуть пограти в Angry Birds, якщо завантажать гру до 23 лютого, завтра розробники її видалять.

Натомість у студії Rovio Entertainment сподіваються, що гравці й далі гратимуть у такі ігри, як Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український постачальник YASNO запустив гру, у якій кожен охочий може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж.

Оскільки сюжет гри заснований на реальних подіях, тут потрібно враховувати і зменшення потужності, і локальні аварії, і роботу зі скаргами клієнтів.

Щоб запустити гру, варто лише зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO.

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