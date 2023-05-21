"Приїдь і подивись": Медведєв кличе Маска у Бахмут

Дмитро Медведєв та Ілон Маск. Фотоколаж: Новини.LIVE

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв кличе американського бізнесмена Ілона Маска. І не просто до себе додому, а в українське місто Бахмут.

Про це він написав у Twitter.

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Медведєв тільки тепер згадав про переписку піврічної давнини з Маском щодо Бахмуту. У жовтні минулого року американський бізнесмен саме цікавився, що там у Бахмуті.

"Ти мене про Бахмут запитав... Приїдь і подивись", — написав Медведєв 20 травня.

@elonmusk, you've asked me about Bakhmut... Come and see for yourself! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 20, 2023

Очевидно, російський чиновник так вирішив відреагувати на повідомлення про нібито "взяття" Бахмуту.

Нагадаємо, один із найзаможніших людей на планеті Ілон Маск дуже багато працює. Каже, до першої або другої години ночі щодня. Крім того, іноді він буває на роботі у вихідні. А спить лише шість годин на добу.