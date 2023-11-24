Прес-секретарю Путіна "приліпили" обличчя Ілона Маска

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков нещодавно оцінив "нову технологію" створення дипфейків, що демонструється на форумі, присвяченому штучному інтелекту. Так Дмитру Пєскову "наліпили" обличчя мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Під час цього заходу Пєскову було представлено додаток GigaChat від компанії "Сбер", що дозволяє змінювати обличчя реального часу. При цьому він використав технологію для того, щоб на короткий час "перетворитися" на відомого американського бізнесмена Ілона Маска, що стало символічним актом з огляду на недавні висловлювання Маска.

До початку конференції Пєсков також провів розмову з ШІ GigaChat, питаючи поради про те, що розповісти дітям у рамках освітнього марафону. Штучний інтелект запропонував кілька ідей, включаючи вікторину з історії та географії, майстер-клас зі створення національного одягу та конкурс малюнків чи фотографій.

Тези Маска з приводу України

Нещодавно мільярдер Ілон Маск неоднозначно висловився у бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його недавні коментарі включали оцінку дій Залужного як людини, яка цінує життя свого народу і реалістично дивиться на ситуацію. Водночас Маск висловив думку, що український президент Володимир Зеленський живе у своєму особливому сприйнятті реальності, яке не завжди відповідає фактам.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск вважає, що на Європу чекає громадянська війна. На його думку, зіткнення у Лондоні між британцями та мігрантами підвищують таку можливість.

Крім того, Ілон Маск звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме в такий спосіб можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.