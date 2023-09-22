Працівники Apple у Франції влаштували страйк у перший день продажу iPhone 15: чого вимагають

Працівники Apple France під час страйку 22 вересня 2023 року. Фото: Reuters

У день початку продажу iPhone 15, 22 вересня, працівники Apple Store у Франції влаштували страйк. Вони вимагали підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

Про це пише видання Reuters.

Читайте також:

Страйк працівників Apple Store у Франції

Повідомляється, що у самому центрі Парижу під стінами магазину компанії зібралося 30 робітників.

Профспілки Apple вимагали підвищення зарплати на 7%, перш за все, для того, щоб компенсувати інфляцію. Водночас, керівництво пропонує підвищення не більш, ніж 4,5 %.

"Ми все ще ті, хто створює багатство Apple, і тому я вважаю, що ми заслуговуємо трохи більш почесного ставлення, ніж те, що нам надають сьогодні", — сказала одна з працівниць Apple Store.

Нагадаємо, минулого вівторка компанія Apple оголосила про вихід нових iPhone 15. Повідомлялось, що нове видання Apple надійде в продаж в п’ятницю, 22 вересня. Щорічні випуски смартфонів Apple регулярно викликають шалений інтерес у всьому світі. Цього разу ажіотаж перед презентацією iPhone 15 досяг апогею в ОАЕ та, навіть, спричинив величезну тисняву в торгових центрах міста Дубай.

Також ми писали про плани Apple на 2024 рік.