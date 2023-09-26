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Платформу X визнано найбільшим джерелом російської дезінформації

26 вересня 2023 14:28
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Платформу X визнано найбільшим джерелом російської дезінформації
Логотип онлайн-платформи X Ілона Маска. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Європейський Союз оприлюднив звіти щодо успіхів різних онлайн-платформ в боротьбі з дезінформацією. X Ілона Маска було визнано найбільшим джерелом розповсюдження російської пропаганди. 

Про це повідомляє видання REUTERS.

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Різноманітні компанії та онлайн-платформи подали ЄС свої дані щодо боротьби з фейковими новинами в рамках кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією.

Приміром, Google за перші 4 місяці року закрив більше 400 каналів, які поширювали російську дезінформацію. А Meta тим часом розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.

А ось компанія X вийшла з добровільного кодексу ще в травні. Однак, згідно з Законом про цифрові послуги (DSA), продовжує вважатись "дуже великою онлайн-платформою", тож на неї в будь-якому разі поширюються суворіші правила щодо контенту. 

Віцепрезидент Європейської комісії Віра Юрова закликала великі компанії та платформи посилити свої заходи боротьби з дезінформацією, назвавши її "багатомільйонною російською зброєю масових маніпуляцій".

"Російська держава вступила у війну ідей, щоб забруднити наш інформаційний простір напівправдою і брехнею, щоб створити хибне уявлення про те, що демократія нічим не краща за автократію", — сказала вона на прес-конференції.

Напередодні європейських виборів очікується активізація російської пропаганди, спрямованої на західну аудиторію — зокрема вибори в Словаччині 30 вересня. І це також підливає масла в вогонь. 

Тим часом компанія X, схоже, боротися з пропагандою наміру не має. 

"Пан Маск знає, що він не зіскочив з гачка, покинувши кодекс практики, тому що тепер у нас є Закон про цифрові послуги, який повністю виконується. Тому мій меседж для Twitter: ви повинні дотримуватися жорсткого закону, і ми будемо стежити за тим, що ви робите", — сказала Віра Юрова.

Нагадаємо, у США розслідуватимуть справу щодо відмови Ілона Маска у наданні доступу до Starlink.

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