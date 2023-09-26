Платформу X визнано найбільшим джерелом російської дезінформації
Європейський Союз оприлюднив звіти щодо успіхів різних онлайн-платформ в боротьбі з дезінформацією. X Ілона Маска було визнано найбільшим джерелом розповсюдження російської пропаганди.
Про це повідомляє видання REUTERS.
X розповсюджує російські наративи
Різноманітні компанії та онлайн-платформи подали ЄС свої дані щодо боротьби з фейковими новинами в рамках кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією.
Приміром, Google за перші 4 місяці року закрив більше 400 каналів, які поширювали російську дезінформацію. А Meta тим часом розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.
А ось компанія X вийшла з добровільного кодексу ще в травні. Однак, згідно з Законом про цифрові послуги (DSA), продовжує вважатись "дуже великою онлайн-платформою", тож на неї в будь-якому разі поширюються суворіші правила щодо контенту.
Віцепрезидент Європейської комісії Віра Юрова закликала великі компанії та платформи посилити свої заходи боротьби з дезінформацією, назвавши її "багатомільйонною російською зброєю масових маніпуляцій".
"Російська держава вступила у війну ідей, щоб забруднити наш інформаційний простір напівправдою і брехнею, щоб створити хибне уявлення про те, що демократія нічим не краща за автократію", — сказала вона на прес-конференції.
Напередодні європейських виборів очікується активізація російської пропаганди, спрямованої на західну аудиторію — зокрема вибори в Словаччині 30 вересня. І це також підливає масла в вогонь.
Тим часом компанія X, схоже, боротися з пропагандою наміру не має.
"Пан Маск знає, що він не зіскочив з гачка, покинувши кодекс практики, тому що тепер у нас є Закон про цифрові послуги, який повністю виконується. Тому мій меседж для Twitter: ви повинні дотримуватися жорсткого закону, і ми будемо стежити за тим, що ви робите", — сказала Віра Юрова.
Нагадаємо, у США розслідуватимуть справу щодо відмови Ілона Маска у наданні доступу до Starlink.