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Оновлена версія Apple Watch Ultra 2: що зміниться

16 липня 2023 12:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Оновлена версія Apple Watch Ultra 2: що зміниться
Смарт годинники Apple Watch. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Apple Watch Ultra 2 з'явиться оновлення. Відтак, розробники планують використовувати 3D-друк при виробництві розумного годинника. 

Про це повідомив аналітик та інсайдер Мін-Чі Куо.

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Така технологія передбачає виготовлення деяких титанових механічних частин пристроїв, а також коліщатко Digital Crown і бічну кнопку.

За словами аналітика, дане впровадження зможе "зменшити час виробництва та знизити собівартість продукції". 

Повідомляється, що перший гаджет з новими деталями має вийти вже восени. Якщо оновлення скористається успіхом, то компанія Apple застосує його на інших своїх пристроях. 

Нагадаємо, Apple планує додати нові смайлики. Ці символи можуть бути включені в специфікацію Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Додамо, що компанія Apple випустила оновлення для Shazam. Тепер він може ідентифікувати пісні на YouTube, Instagram та TikTok.

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