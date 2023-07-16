Оновлена версія Apple Watch Ultra 2: що зміниться

Смарт годинники Apple Watch. Фото: google

В Apple Watch Ultra 2 з'явиться оновлення. Відтак, розробники планують використовувати 3D-друк при виробництві розумного годинника.

Про це повідомив аналітик та інсайдер Мін-Чі Куо.

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Оновлена версія Apple Watch Ultra 2

Така технологія передбачає виготовлення деяких титанових механічних частин пристроїв, а також коліщатко Digital Crown і бічну кнопку.

За словами аналітика, дане впровадження зможе "зменшити час виробництва та знизити собівартість продукції".

Повідомляється, що перший гаджет з новими деталями має вийти вже восени. Якщо оновлення скористається успіхом, то компанія Apple застосує його на інших своїх пристроях.

Нагадаємо, Apple планує додати нові смайлики. Ці символи можуть бути включені в специфікацію Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Додамо, що компанія Apple випустила оновлення для Shazam. Тепер він може ідентифікувати пісні на YouTube, Instagram та TikTok.