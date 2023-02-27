Шлюб в телефоні — в Дії тепер можна подати заяву про шлюб

Весь процес триває менш як 15 хвилин

На порталі "Дія" з’явилася нова послуга. Відтепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де відбудеться церемонія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Одруження в "Дії"

"Десять хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", — написав Федоров.

За його словами, на порталі обираєте місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії.

"Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії — більше кохання", — додав міністр трансформації.

Як подати заяву про шлюб у "Дії"

Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я".

Обрати послугу "Заява про шлюб".

Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги.

Сплатити адміністративний збір.

Підписати заяву електронним підписом.

Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Зазначається, що весь процес триває менш як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис.

Нагадаємо, на початку лютого у "Дії" оновили список сервісів. У мобільному застосунку та на порталі державних послуг тепер доступні п'ять нових сервісів. Всі вони стосуються усиновлення дітей.