Ціна на техогляд у 2023 році — що змінилося для водіїв

Цінова політика залежатиме від категорії транспорту та його ваги

Усі українські водії починаючи з 2023 року мали б обов’язково проходити технічний огляд свого транспортного засобу, оскільки це передбачено в підписаній Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Однак через війну таке нововведення відклали. Обов'язковий техогляд передбачений лише для деяких категорій транспортних засобів.

Кому та скільки доведеться заплатити за перевірку, пише NV.

Хто має проходити обов’язковий техогляд у 2023 році

Технічний огляд є обов’язковим в Україні для деяких категорій власників автотранспорту:

від 2 років — для легкових автомобілів таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку;

від 2 років — для вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т та причепів до них;

незалежно від віку — для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 т та причепів до них;

незалежно від віку — для причепів до легкових автомобілів, що належать фізичним особам-підприємцям та юридичним особам і використовуються для отримання доходу;

авто після перереєстрації на ім'я нового власника (на це дається 10 днів після оформлення документів);

транспортні засоби, що потрапили в ДТП, тим більше якщо при цьому пошкоджені важливі елементи, від яких залежить безпека пересування(підвіска, кермовий механізм, гальма), або був сильно деформований кузов;

машини, на яких було виявлено суттєві неполадки під час водіння.

Як часто потрібно проходити техогляд

Частота техогляду безпосередньо пов’язана з віком та габаритами автомобіля, оскільки це впливає на те, як він може вплинути на дорожній рух. Техогляд проходять:

кожні 2 роки ― вантажівки вантажопідйомністю до 3,5 т та причепи до них віком (строком експлуатації) понад два роки;

кожні 2 роки — легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для отримання прибутку, старше двох років;

щорічно ― вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 і причепи до них незалежно від віку;

щороку ― таксі незалежно від віку;

двічі на рік ― автобуси та спецтранспорт для перевезення небезпечних вантажів, незалежно від віку.

Що перевіряють під час техогляду автомобіля

Процедура обов’язкового ТО здійснюється на спеціалізованих пунктах технічного контролю, які повинні мати спеціальну акредитацію від Міністерства інфраструктури.

До засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу належать такі вузли та системи:

гальмівна система;

двигун;

захисні пристрої;

зовнішні світлові прилади;

зчіпний пристрій;

кермова система;

мости й осі;

рама і кузов (вантажна платформа);

скло і дзеркала;

склоочисники та омивач скла;

шини та колеса в цілому.

Які необхідні документи

Список документів для техогляду залежить від призначення, типу та власника авто, проте є кілька обов’язкових документів:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фіз. особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юр. особи).

Скільки коштуватиме проходження обов’язкового техогляду в Україні у 2023 році

Вартість обов’язкового техогляду залежить від типу транспортного засобу та його маси. Так, за даними Асоціації автомобільного транспорту та інфраструктури України, орієнтовно будуть такі ціни:

огляд легкової машини ― від 1120 грн;

огляд автобуса масою понад 5 тонн ― від 1344 грн;

огляд вантажної машини масою понад 12 тонн ― від 1440 грн;

тариф на техогляд решти комерційного транспорту лежить в межах зазначеного діапазону;

ТО причепів також потрібно буде пройти, і за них власники повинні будуть заплатити при огляді як за повноцінне авто — 1120 грн, а за моделі вагою більше ніж 10 тонн — 1322 грн.

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