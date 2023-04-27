Новий турецький безпілотник готовий до випробувань: у чому його особливість
Інженери турецької державної аерокосмічної компанії TUSAŞ готують до першого польоту нову розброку — безпілотник із малою радіолокаційною видимістю ANKA-3.
Про це повідомляє агенція Anadolu.
Безпілотник має чимало переваг, наділений високою швидкістю та великою вантажопідйомністю, також він має малу радіолокаційну видимість, що стало можливим завдяки застосуванню конструкції "літаючого крила".
"Оскільки літальний апарат не має горизонтального і вертикального хвоста, видимість досить низька. При цьому додаткові напрацювання дозволяють ще більше знизити видимість БПЛА", — зазначив директор бюро розробки безпілотних літальних апаратів TUSAŞ Бюлент Коркем.
Після випробувань в апарат будуть інтегровані бойові модулі та його підготують для застосування у реальних умовах. БПЛА може підніматись на висоту до 13 тис. метрів, а бойові завдання виконувати на висоті до 12 тис. метрів.
"Поки що головна мета – це перший політ ANKA. Дата близька, на початку наступного місяця. Не пізніше за середину травня", — сказав розробник.
Нагадаємо, у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.