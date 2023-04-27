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Новий турецький безпілотник готовий до випробувань: у чому його особливість

27 квітня 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий турецький безпілотник готовий до випробувань: у чому його особливість
Безпілотник ANKA-3 готується до випробувань. Фото: Тwitter/OğuzhanUygun
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Інженери турецької державної аерокосмічної компанії TUSAŞ готують до першого польоту нову розброку — безпілотник із малою радіолокаційною видимістю ANKA-3.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

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Безпілотник має чимало переваг, наділений високою швидкістю та великою вантажопідйомністю, також він має малу радіолокаційну видимість, що стало можливим завдяки застосуванню конструкції "літаючого крила".

"Оскільки літальний апарат не має горизонтального і вертикального хвоста, видимість досить низька. При цьому додаткові напрацювання дозволяють ще більше знизити видимість БПЛА", — зазначив директор бюро розробки безпілотних літальних апаратів TUSAŞ Бюлент Коркем.

Випробовування безпілотників. Фото: Тwitter/OğuzhanUygun

Після випробувань в апарат будуть інтегровані бойові модулі та його підготують для застосування у реальних умовах. БПЛА може підніматись на висоту до 13 тис. метрів, а бойові завдання виконувати на висоті до 12 тис. метрів.

"Поки що головна мета – це перший політ ANKA. Дата близька, на початку наступного місяця. Не пізніше за середину травня", — сказав розробник.

Нагадаємо, у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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