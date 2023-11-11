Новий наземний робот SIRKO уже на фронті — чим він корисний для військових

Наземний робот SIRKO. Фото: телеграм-канал Fedorov

Міністр цифрової трансформації України представив новий винахід для військових. Наземний робот SIRKO можна використовувати для безпечного транспортування боєприпасів або провізії для бійців у гарячі точки.

Про це повідомляє Михайло Федоров.

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Новий винахід — наземний робот SIRKO

За інформацією Федорова, робот UGV Sirko-S1 — універсальний наземний винахід, який був створений учасниками оборонного кластера Brave1. Його головним завданням є допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

Зокрема, Федоров розповів, що робот допоможе безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Максимальне корисне навантаження для машини становить близько 200 кг.

"Розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій", — написав міністр.

Нагадаємо, комплекс для радіоелектронної боротьби, створений українським підприємством "Піранья-Тех", призначений для забезпечення захисту броньованої техніки проти російських безпілотників Piranha AVD 360. Ця система успішно демонструвала свої можливості на польових випробуваннях і готова до масового виробництва.