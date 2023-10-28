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Новий дрон-сапер вже працює на українців

28 жовтня 2023 01:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий дрон-сапер вже працює на українців
Дрон-сапер вже розміновує територію. Фото: t.me/zedigital
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початку повномасштабної війни чимало українських територій залишаються замінованими. Для того, аби витягти небезпечне залізо з землі потрібні і час, і техніка. Українські інженери створили новий дрон-розміновувач. він може працювати швидше за людину в чотири рази. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Дрон-сапер працює на українців

Повідомляється, що експериментальний зразок розробники нині активно тестують у польових умовах. 

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.

Сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції можуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.

"Дрон обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни чимало території залишається замінованою. Фахівці поступово оглядають території і виймають із землі небезпечний метал. Так, з початку цього року вони оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 47% загальної кількості територій які визначені як пріоритетні.

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