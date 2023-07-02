Нові оновлення Windows 11 уповільнюють роботу ПК, — ЗМІ

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Windows / Unsplash

Останнім часом у світі спостерігається активне зменшення кількості користувачів цієї ОС Windows 11 . Користувачі зіткнулися з появою нових проблем і проблем. Найбільш поширеною стала проблема падіння продуктивності SSD-дисків.

Про це пише Windows Latest.

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Проблеми з Windows 11

У повідомленні йдеться, що з березня 2023 року у користувачів, які встановили обов'язкові місячні оновлення Windows 11, почали виникати проблеми з продуктивністю комп'ютерів. Це виявляється у збільшенні часу завантаження та зниження швидкості роботи SSD-дисків.

Відзначається, що ефект від помилки досить вагомий: деякі користувачі відзначають різке зниження швидкості SSD з 7000 МБ/с до 3000 МБ/с, а в деяких випадках - до 1000 МБ/с. Відомо, що комп'ютери можуть почати працювати повільніше, особливо при виконанні завдань, які вимагають активного використання SSD, наприклад, копіювання великих файлів або запуску об'ємних ігор.

Журналісти підкреслюють, що якщо після встановлення оновлення Windows 11 KB5027231 у червні ви помітили, що ваш SSD працює повільніше, повернення до попередньої версії програмного забезпечення може виправити цю проблему, повернувши швидкість SSD до попередніх показників 7000 МБ/с.

Нагадаємо, що фахівці в галузі кібербезпеки з Університету Маккуорі створили чат-бот, який може ввести в оману шахраїв, які займаються телефонними аферами. Штучний інтелект Apate, названий на честь богині обману з давньогрецької міфології, використовує звукові клони для створення ілюзії реального співрозмовника, тим самим утримуючи шахраїв на лінії якнайдовше і знижуючи кількість потенційних жертв.