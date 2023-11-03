Нові Apple Watch — інсайдери розповіли про унікальні функції годинника

Нові Apple Watch. Фото: MacRumors

Інсайдери прогнозують, що нові Apple Watch стануть унікальними та по-справжньому революційними смартгодинники, які матимуть нові функції. Амбіції Apple набирають обертів щодо охорони здоров'я.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

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Інсайдер розповідає, що амбіції компанії Apple все більше знаходять зосередження на охороні здоров'я, тому функції нового смартгодинника будуть пов'язані саме з цим. Як відомо, у нових Apple Watch будуть такі функції:

в нових розумних годинниках з'явиться функція для виявлення зупинки дихання у користувача під час сну. Якщо ж Apple Watch помітять щось нетипове чи що це відбувається занадто часто, годинник порадить звернутися до лікаря;

годинники зможуть вимірювати артеріальний тиск для виявлення гіпертонії і будуть заносити дані про тиск в спеціальний журнал й давати користувачеві рекомендації, якщо значення занадто високі або надмірно низькі;

інженери Apple продовжують розробляти неінвазивний (без проколу шкіри) моніторинг рівня цукру в крові. На поточному етапі сенсор може попередити користувача про предіабет.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТОП 5 найкращих смартгодинників у 2023 році. Серед них є Apple Watch.