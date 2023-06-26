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Нова система робоосвіти: вчаться через YouTube

26 червня 2023 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нова система робоосвіти: вчаться через YouTube
Роботи працюють за ноутбуками. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені створили алгоритм для навчання роботизованих систем за допомогою перегляду відео, на яких записано виконання завдань людиною. Таким чином, робот концентрується на ключових елементах інформації, що дозволяє йому використовувати шаблонні навички в схожих задачах.

Про це повідомляє NNews.

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Що передбачає навчання роботів по відео

Так, торік вчені винайшли алгоритм під назвою WHIRL (in-the-Wild Human Imitating Robot Learning). Він передбачає навчання роботів за переглядом відео з діями людини.

Доцент Інституту робототехніки CMU Діпак Патак цього тижня презентує VRB (Vision-Robotics Bridge) — нову версію WHIRL, яка є еволюцією попередньої моделі. У цій системі, так само як і в її попереднику, використовуються відео з участю людини для демонстрації завдань. Проте оновлення вже не потребує від користувачів налаштувань, ідентичних тим, у яких працюватиме робот.

Для вивчення, наприклад, відкриття ящиків, робот аналізує ключові елементи інформації, такі як точки контакту та траєкторії. У цьому випадку, ручка виступає як точка контакту, а напрямок, в якому вона відкривається, є траєкторією. Аналізуючи відео, робот може дізнатися, як відкрити будь-який ящик.

Однак часом навіть у людей трапляються проблеми з відкриттям ящиків, що вимагають застосування навичок певного рівня. Тому для покращення результатів роботи важливо мати більші набори даних для навчання. Команда CMU використовує відео з різних баз даних, таких як Epic Kitchens і Ego4D, де міститься практично 4 тис. годин відео з різних повсякденних справ.

Нагадаємо, що американська компанія Thermetrics створила першого у світі робота, який може дихати. Також цей робот може виділяти піт і тремтіти. Вчені створили такий екземпляр для більш глибоких досліджень людського організму. 

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