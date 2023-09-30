Нова шахрайська схема в Telegram залишає українців без грошей: як вона працює

Шахрайські схеми в Telegram. Фото: Reuters

В українському суспільстві розвинулася нова шахрайська схема виманювання грошей. Шахраї викрадають особистість своєї жертви та від її імені просять гроші в близьких та родичів.

Про це розповіла заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олеся Данильченка, пише OBOZREVATEL.

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Такий вид обману існує вже давно, але зараз він почав поширюватися в Telegram.

За словами експертки, шахраям не обов'язково отримувати доступ до облікового запису своєї жертви. Достатньо створити повну його копію: так само підписати, використати ту саму фотографію тощо. Потім вони знаходять знайомих людини, якою вони прикидаються.

Для цього теж не потрібно мати особливих технічних навичок. Українці часто залишають свій Telegram в інших соціальних мережах, де можна простежити список "друзів". Знайомі між собою українці є учасниками однакових груп у Telegram, ставлять вподобайки на пости одне одного.

Киянка Леся розповіла виданню, що дізналася від свого приятеля про створення шахраями повної копії її облікового запису. Він отримав повідомлення із проханням позичити 5000 грн. Воно надійшло від облікового запису, який повністю копіює оригінальний акаунті Лесі. Молодий чоловік звернувся до дівчини для перевірки інформації.

Стало зрозуміло, що гроші дівчина не просила. Шахрай встиг вказати номер рахунку в А-Банку, на який просив переказати кошти. Леся звернулася до служби підтримки банку, проте там повідомили, якщо вона не переказала гроші шахраям, то й скаргу не розглядатимуть.

"Банк справді не може лише на підставі однієї скарги, ще й без факту переказу коштів, блокувати рахунок. Уявляєте, якщо так легко можна буде заблокувати чужий рахунок, тоді ви зможете обманом легко позбавити доступу до грошей будь-якого українця за допомогою лише однієї скарги. Якщо справді є потерпілий або група потерпілих і вони звернулися до банку, або звернулася кіберполіція, тоді рахунок, звісно, заблокують", — розповіла Данильченко.

Нагадаємо, що Національна поліція України повідомила про вид шахрайської схеми, пов'язаний з вашим номером телефону.