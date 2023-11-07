Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Німеччина передає Україні 700 тис євро — куди підуть гроші arrow

Німеччина передає Україні 700 тис євро — куди підуть гроші

7 листопада 2023 16:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Німеччина передає Україні 700 тис євро — куди підуть гроші
Підключення кабелів до роутера. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Німеччина створила грант на 700 тисяч євро для України. Кошти підуть на відновлення інтернет-зв'язку на деокупованих територіях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Читайте також:

Відновлення інтернету на деокупованих територіях

Михайло Федоров зазначив, що Мінцифри разом із з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business запускають гранти для українських телеком-компаній. Головною метою програми є відновлення інтернет-інфраструктури на деокупованих територіях. Відтак українці зможуть спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. 

"Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", — написав міністр цифрової трансформації України.

За словами Федорова, кошти можна витратити на:

  • обладнання та матеріали;
  • оплату рахунків за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати, необхідні для утримання мереж;
  • зарплати працівників.
Повідомлення Михайла Федорова
Повідомлення Михайла Федорова. Фото: скриншот допису Федорова

Щоб отримати кошти українцям потрібно подати заявку до 30 листопада на сайті Офісу ефективного регулювання.

Нагадаємо, в уряді Німеччини виділили 5,6 млн євро для підтримки українських малих і середніх переробних підприємств. Це відбувається в рамках грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ".

В Україні представлять національну програму під назвою Future Perfect. Його мета — стимулювати вивчення англійської мови серед українців, щоб зробити її основним засобом міжнародного спілкування в країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі