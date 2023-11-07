Німеччина передає Україні 700 тис євро — куди підуть гроші

Підключення кабелів до роутера. Фото: Pexels

Німеччина створила грант на 700 тисяч євро для України. Кошти підуть на відновлення інтернет-зв'язку на деокупованих територіях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Відновлення інтернету на деокупованих територіях

Михайло Федоров зазначив, що Мінцифри разом із з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business запускають гранти для українських телеком-компаній. Головною метою програми є відновлення інтернет-інфраструктури на деокупованих територіях. Відтак українці зможуть спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн.

"Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", — написав міністр цифрової трансформації України.

За словами Федорова, кошти можна витратити на:

обладнання та матеріали;

оплату рахунків за електроенергію;

орендну плату;

виплати, необхідні для утримання мереж;

зарплати працівників.

Повідомлення Михайла Федорова. Фото: скриншот допису Федорова

Щоб отримати кошти українцям потрібно подати заявку до 30 листопада на сайті Офісу ефективного регулювання.

Нагадаємо, в уряді Німеччини виділили 5,6 млн євро для підтримки українських малих і середніх переробних підприємств. Це відбувається в рамках грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ".

В Україні представлять національну програму під назвою Future Perfect. Його мета — стимулювати вивчення англійської мови серед українців, щоб зробити її основним засобом міжнародного спілкування в країні.