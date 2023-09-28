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Назвали 20 країн із найдешевшим мобільним інтернетом: чи є серед них Україна

28 вересня 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Назвали 20 країн із найдешевшим мобільним інтернетом: чи є серед них Україна
Дівчина користується телефоном у кафе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У світовий рейтинг доступності мобільного інтернету за 1 гігабайт потрапили 20 країн. Серед них також знайшлося місце й Україні.

Про це повідомляє Cable.co.uk.

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Зазначається, що було розглянуто 5603 тарифні плани мобільного інтернету у 237 країнах. Україна у рейтингу країн із найдешевшим інтернетом займає 16 місце. Його вартість становить 0,27 долара. 

П'ятірку країн із найдешевшою мережею складають:

  • Ізраїль (0,02 дол),
  • Італія (0,09 дол),
  • Фіджі (0,09 дол),
  • Сан-Марино (0,10 дол),
  • Камбоджа (0,12 дол). 

Водночас до п’ятірки держав із найдорожчим інтернетом в середньому за 1 ГБ входять:

  • Зімбабве (43,75 дол),
  • Фолклендські острови (40,58 дол),
  • Свята Єлена (40,13 дол),
  • Південний Судан (23,70 дол),
  • Токелау (17,24 дол).

Нагадаємо, що Україна виступає в ролі основного замовника для компанії SpaceX, оплачуючи послуги за термінали Маска у більшому обсязі, ніж уся Європа сукупно. При цьому в Україні встановлено близько 140-150 тисяч терміналів Starlink, з яких 45 тисяч запропоновано партнерами, а решту 100 тисяч було придбано українцями власним коштом і ними ж оплачуються.

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