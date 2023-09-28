Назвали 20 країн із найдешевшим мобільним інтернетом: чи є серед них Україна
У світовий рейтинг доступності мобільного інтернету за 1 гігабайт потрапили 20 країн. Серед них також знайшлося місце й Україні.
Про це повідомляє Cable.co.uk.
Де у світі найдешевший інтернет
Зазначається, що було розглянуто 5603 тарифні плани мобільного інтернету у 237 країнах. Україна у рейтингу країн із найдешевшим інтернетом займає 16 місце. Його вартість становить 0,27 долара.
П'ятірку країн із найдешевшою мережею складають:
- Ізраїль (0,02 дол),
- Італія (0,09 дол),
- Фіджі (0,09 дол),
- Сан-Марино (0,10 дол),
- Камбоджа (0,12 дол).
Водночас до п’ятірки держав із найдорожчим інтернетом в середньому за 1 ГБ входять:
- Зімбабве (43,75 дол),
- Фолклендські острови (40,58 дол),
- Свята Єлена (40,13 дол),
- Південний Судан (23,70 дол),
- Токелау (17,24 дол).
Нагадаємо, що Україна виступає в ролі основного замовника для компанії SpaceX, оплачуючи послуги за термінали Маска у більшому обсязі, ніж уся Європа сукупно. При цьому в Україні встановлено близько 140-150 тисяч терміналів Starlink, з яких 45 тисяч запропоновано партнерами, а решту 100 тисяч було придбано українцями власним коштом і ними ж оплачуються.