Назвали 20 країн із найдешевшим мобільним інтернетом: чи є серед них Україна

Дівчина користується телефоном у кафе. Фото: freepik.com

У світовий рейтинг доступності мобільного інтернету за 1 гігабайт потрапили 20 країн. Серед них також знайшлося місце й Україні.

Про це повідомляє Cable.co.uk.

Читайте також:

Де у світі найдешевший інтернет

Зазначається, що було розглянуто 5603 тарифні плани мобільного інтернету у 237 країнах. Україна у рейтингу країн із найдешевшим інтернетом займає 16 місце. Його вартість становить 0,27 долара.

П'ятірку країн із найдешевшою мережею складають:

Ізраїль (0,02 дол),

Італія (0,09 дол),

Фіджі (0,09 дол),

Сан-Марино (0,10 дол),

Камбоджа (0,12 дол).

Водночас до п’ятірки держав із найдорожчим інтернетом в середньому за 1 ГБ входять:

Зімбабве (43,75 дол),

Фолклендські острови (40,58 дол),

Свята Єлена (40,13 дол),

Південний Судан (23,70 дол),

Токелау (17,24 дол).

Нагадаємо, що Україна виступає в ролі основного замовника для компанії SpaceX, оплачуючи послуги за термінали Маска у більшому обсязі, ніж уся Європа сукупно. При цьому в Україні встановлено близько 140-150 тисяч терміналів Starlink, з яких 45 тисяч запропоновано партнерами, а решту 100 тисяч було придбано українцями власним коштом і ними ж оплачуються.