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Науковці створили радар зі штучним інтелектом: що він може розпізнавати

9 вересня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Науковці створили радар зі штучним інтелектом: що він може розпізнавати
Радар зі штучним інтелектом, що може розпізнавати різні дрони. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ізраїльська компанія Magos Systems розробила радарну систему зі штучним інтелектом. Вона може розпізнавати будь-які дрони. Радар Magos AR-300 офіційно представлять через тиждень, на виставці у Далласі (США).

Про це повідомляє компанія Magos Systems.

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У компанії зазначають, що радар забезпечить цілодобову протидію загрозі дронів. Він виявлятиме та класифікуватиме, відстежуватиме та миттєво сповіщатиме про ворожі БпЛА. А  сама здатність системи виявляти та відстежувати дрони в режимі реального часу забезпечить точну оцінку загроз. 

"Радар виявлення дронів AR-300 легко інтегрується в будь-які важливі системи відеоспостереження та інші системи безпеки, забезпечуючи повну картину периметра як на землі, так і в повітрі", — наголошують розробники.

Фахівці також зазначають, що Magos AR-300 може працювати за будь-яких погодних умов та освітлення.

Нагадаємо, Служба безпеки України представила проєкт нового безпілотного апарату під назвою "Морок", здатного долати відстані до 800 км.

За словами представників Центру спецоперацій "А" СБУ, і зокрема команди "Білий вовк", ці безпілотники будуть використовуватися для посилення тиску на противника на окупованих територіях.

Як підкреслив лідер групи "Білий вовк" Олег Ємець, завдяки цим дронам можна буде діяти ще більш рішуче та несподівано для ворога, при цьому мінімізуючи ризики для власних військовослужбовців, які щодня роблять свій внесок у безпеку країни.

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