Мінцифри контролюватиме якість інтернету в країні і каратиме за низьку швидкість
Мінімальна швидкість інтернету в Україні має бути не менше 2 мб/сек. Операторів зв’язку, які порушуватимуть цю норму, будуть карати.
Про це повідомив у ефірі "Ми — Україна" керівник з розвитку політики у сфері телекомунікацій Мінцифри Тарас Стеценко.
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Мінімальна швидкість інтернету
Міністерство цифрової трансформації планує підняти мінімальну швидкість інтернету в Україні, перш за все, у сільській місцевості.
Цей показник має бути не меншим за 2 мегабіти/секунду.
Стеценко заявив, що це потрібно для того, аби усі українці мали повноцінний доступ до месенджерів.
Зміни у законодавстві
Для цього, пояснив один із керівників Мінцифри, розробляються відповідні зміни у вітчизняне законодавство.
Крім того, буде запущене опитування у державному мобільному застосунку "Дія".
Покарання для порушників
Для контролю над швидкістю інтернету, зазначив Тарас Стеценко, зараз напрацьовується спеціальна програма з прив’язкою до геолокації.
"Якщо швидкість буде занизька — операторів зв’язку будуть карати", — наголосив представник Мінцифри.
Нагадаємо, раніше у Мінцифри пояснили, як українцям користуватися швидким інтернетом на окупованих територіях.
Фото: akket.com