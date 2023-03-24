Мінцифри контролюватиме якість інтернету в країні і каратиме за низьку швидкість

В Україні планують встановити мінімальну швидкість інтернету

Мінімальна швидкість інтернету в Україні має бути не менше 2 мб/сек. Операторів зв’язку, які порушуватимуть цю норму, будуть карати.

Про це повідомив у ефірі "Ми — Україна" керівник з розвитку політики у сфері телекомунікацій Мінцифри Тарас Стеценко.

Мінімальна швидкість інтернету

Міністерство цифрової трансформації планує підняти мінімальну швидкість інтернету в Україні, перш за все, у сільській місцевості.

Цей показник має бути не меншим за 2 мегабіти/секунду.

Стеценко заявив, що це потрібно для того, аби усі українці мали повноцінний доступ до месенджерів.

Зміни у законодавстві

Для цього, пояснив один із керівників Мінцифри, розробляються відповідні зміни у вітчизняне законодавство.

Крім того, буде запущене опитування у державному мобільному застосунку "Дія".

Покарання для порушників

Для контролю над швидкістю інтернету, зазначив Тарас Стеценко, зараз напрацьовується спеціальна програма з прив’язкою до геолокації.

"Якщо швидкість буде занизька — операторів зв’язку будуть карати", — наголосив представник Мінцифри.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри пояснили, як українцям користуватися швидким інтернетом на окупованих територіях.

Фото: akket.com